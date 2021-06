Apresentadora da Record agredida gasta R$ 20 mil para operar o rosto

A apresentadora da Record, Silvye Alves, que foi agredida pelo ex-namorado no último domingo (20) mostrou os gastos que está tendo para recuperar o rosto marcado pelas agressões.

Silvye mostrou um laudo com as lesões e uma nota fiscal no valor de R$ 20 mil no stories do Instagram.

“Paciente admitida com lesão cortocontundente em filtro labial com cerca de quatro centímetros vertical e horizontal em forma de 'H'. Lesão com profundidade total associado a edema e eritema", apontou o relatório.

O ex-namorado de Silvye, Ricardo Hilgenstieler, foi preso na segunda-feira e soltou no dia seguinte.