Apresentadora da Globo recebe alta após ser diagnosticada com mononucleose

A apresentadora Cristina Ranzolin, da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, recebeu alta do hospital neste sábado (4).

Cristina foi diagnostica com mononucleose e ficou internada por 6 dias. “Depois de seis dias, estou aqui deixando o hospital. Quem diria, né? Eu fiz a inauguração aqui com o mestre de cerimônia e acabei me internando, mas fui super bem atendida. [...] Estou indo agora seguir o tratamento em casa”, contou nas redes sociais.

A mononucleose infecciosa é uma doença popularmente conhecida como “doença do beijo”, por ser a principal forma de transmissão, e afeta principalmente a região da garganta, gerando dor, febre e inflamação nas amígdalas (amigdalite).