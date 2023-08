Apresentador Faustão está na fila de transplante de coração

"O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", afirma a nota assinada pela equipe dos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está na fila de transplante de coração. A assessoria da Hospital Albert Einstein enviou um boletim ao F5 informando sobre o estado de saúde do comunicador, que está em diálise e segue monitorado pelos médicos enquanto aguarda por um doador compatível para receber o órgão. Faustão está internado no local desde o dia 5 de agosto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.