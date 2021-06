Apresentador da GloboNews perde a memória em acidente de trânsito

O apresentador da “Edição 0” da GloboNews, Erick Bang, contou aos seguidores no Twitter que teve perda de memória após sofrer um acidente de trânsito.

Sem dar muitos detalhes do acidente, o âncora afirmou que precisou levar 12 pontos na cabeça, além de ter ficado com hematomas no olho e sofrido a perda de memória momentânea.

Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória... — Erick Bang (@erickbang1) June 9, 2021

A partir de sábado, 12h30 (hora de Brasília), estou de volta à tela da @GloboNews. E na segunda, 00h (hora de Brasília), de volta à #Edicao0. Então, já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!”, explicou.