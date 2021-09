Após surto e acusação de assédio, equipe diz que Nego do Borel sofre racismo

Após Nego do Borel ser alvo dos peões e cair no choro ao ser criticado durante uma dinâmica em A Fazenda 13, a equipe do cantor emitiu uma nota alegando que o funkeiro sofre racismo estrutural no reality.

“Mais uma vez o racismo estrutural que temos no Brasil é escancarado. Mais uma vez nós vemos que uma pessoa negra não tem sequer o direito de errar, como todo mundo faz. Até o momento, o que vimos, é parte da sociedade julgando e condenando por coisas que não aconteceram. O linchamento virtual contra o Nego mostra que ninguém está disposto a ouvir um homem negro que veio da favela. Essa 'Era do cancelamento', que já fez com que outras pessoas negras em realitys fossem massacradas, é implacável e muito prejudicial”, afirmaram.

A equipe diz ainda que não houve assédio por parte de Nego já que Dayane teria negado. “A própria Dayane falou que não houve assédio. Quanto aos outros erros, o próprio Nego admitiu e se desculpou. Entretanto, a sociedade nunca está pronta para ouvir e dar oportunidade a uma pessoa negra. Até quando esse racismo estrutural irá existir? Até quando só pessoas brancas terão o direito de errar? Até quando uma nova chance será seletiva pela cor da pele?”, questionaram.

No sábado (18), Nego tentou beijar e passou a mão nos seios da modelo enquanto dormiam na Baia após uma festa. No mesmo local, o cantor teve um surto e atirou um balde contra a parede causando uma confusão com os outros peões.