Após ser cancelada, MC Pipokinha pede desculpas a professores

MC Pipokinha protagonizou diversos momentos polêmicos ao longo da semana, mas um episódio onde a funkeira parece ofender professores, fez com que a cantora perdesse vários contratos.

A fala foi no Instagram, em conversa com os seguidores, um deles comentou que brigou com a professora na escola. "Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo", começou. "Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000", concluiu.



Em nota a assessoria Jurídica da cantora, alega que as declarações não tinham intenção de ofender ninguém.

"A cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação que merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada."

O comunicado ainda fala sobre a acusação dos internautas de que a funkeira estaria incentivando a zoofilia. "Houve a propagação equivocada de sexualização com os seus pets, sendo clarividente que não houve a prática de nenhum ato de abuso e/ou maus-tratos", encerra.

