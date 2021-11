Após realizar sonho, Luana Borba fala sobre adoção: 'o amor não vem pelo DNA'

Luana Borba, que está realizando o sonho de ser mãe e segue em licença-maternidade após adotar duas crianças, gravou um vídeo nesta terça-feira (9) para falar sobre o assunto no Dia Mundial da Adoção.

A apresentadora do Jornal do Amazonas (JAM2) disse:"Oi gente, no dia da adoção, claro que eu tinha que mandar um recado. To dentro do carro, um pouco descabelada, porque é vida de nova mãe. Foi através da adoção que consegui realizar o sonho de aumentar a família. E não importa se foi gerado, se tem o sangue da gente, o importante é que a gente tenha noção de que todo filho precisa ser adotado. Porque o que liga pessoas é o amor, e o amor não vem pelo DNA, vem pela convivência, pelo que a gente mostra e recebe de carinho, pelo tanto que a gente se importa com o outro, então todos os filhos tem que ser adotados, gerados ou não. E eu não digo mais: 'eu sou mãe por adoção'. Eu sou mãe. Mãe de duas preciosidades que a vida e papai do céu trouxeram ao meu encontro."