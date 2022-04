Após post de Gizelly Bicalho, internautas acusam ex de Ivy se passar por traída para atacar ex-BBB

Rapidamente, internautas que acompanham Ivy acusaram de ser o autor dos ataques o ex-marido de Ivy, Rogério Fernandes, com quem a ex-BBB já protagonizou um divórcio polêmico com traições da parte dele.

No desabafo da suposta mulher, foi vazado um vídeo de Ivy dizendo que iria “ter que transar” com o rapaz comprometido, para “encerrar o ciclo”. Nos posts, a pessoa ataca Ivy e diz que passou dias “gritando de dor” após Ivy “acabar” com o seu noivado.

