Após polêmica, Conrado revela ter arma em casa

O humorista Michelitos comentou: “Objetivo alcançado com sucesso! Parabéns! Olhem o tanto de gente que apoiou o vídeo. Tem mensagens lindas aqui e, com certeza, empresário vão surgir. Vocês viraram o novo casal da família tradicional brasileira. Fofos. Só faltou a pose da arminha e a caixinha de cloroquina na mão”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.