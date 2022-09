Após pedido de divórcio, Sylvester Stallone suspende processo judicial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recentemente, Sylvester Stallone, 76 anos, e Jennifer Flavin, 54 anos, anunciaram sua separação, após 25 anos de casamento. No entanto, agora, o ex-casal busca fechar um acordo particular e suspender o processo na justiça.

Conforme documentos obtidos pelo TMZ e divulgados nesta quinta-feira (22), os dois não fizeram um acordo pré-nupcial quando se casaram em 1997, deixando milhões de dólares na disputa. Além disso, pretendem seguir com o divórcio, mas planejam fazer isso de maneira privada, sem a divulgação do que for negociado.

"As partes concordam ser do melhor interesse de cada um deles individualmente, e mais importante, coletivamente, como uma família, resolver todas as questões relacionadas à dissolução de seu casamento de maneira digna, amigável e privada fora do tribunal", informam os documentos.

Quem entrou com o pedido de divórcio foi Jennifer Flavin. Segundo ela, a relação estava "irremediavelmente quebrada" e Sylvester Stallone havia transferido bens conjugais, o que o ator negou.

Por outro lado, nesta segunda-feira, o astro levantou dúvidas sobre o divórcio. Em seu Instagram, publicou uma foto com a esposa e as filhas e escreveu "maravilhoso". Com os novos documentos obtidos pelo TMZ, há a possibilidade de que os dois estejam apenas planejando ter uma separação mais amigável.