Após negar romance, Gabi Martins e Tierry curtem pousada na Bahia

Gabi Martins e Tierry viajaram juntos após negarem romance. A cantora publicou um vídeo dos dois no mesmo quarto da pousada, em Morro de São Paulo, na Bahia.

Na cena, ela brinca com o cantor Kevi Jonny, que está hospedado no quarto ao lado, perguntando se ele estava solteiro e pedindo para as candidatas interessadas mandarem mensagens via 'direct'.

O relacionamento da ex-BBB e do cantor começou marcado por uma grande polêmica, isso porque Tierry foi acusado de trair a (ex) mulher com a artista. Ambos negaram e fizeram uma música com referência a polêmica.

Os prints citados são de uma suposta conversa entre a ex-mulher do cantor e Maíra, mãe de Gabi, no qual ela falava sobre o suposto romance dos dois enquanto ele ainda estava casado.