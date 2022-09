Após modelo, outras duas mulheres expõem Adam Levine e revelam flertes; cantor é casado

Outra mulher identificada como Alyson Rosef também publicou uma série de mensagens que teriam sido trocadas com Adam. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre as novas acusações.

O ator admitiu que flertou com a modelo ao se pronunciar pela primeira vez após ser acusado de traição. Ele negou que os dois tiveram algum caso, no entanto, ‘cruzou a linha durante um período lamentável de sua vida’.

Após a modelo Sumner Stroh , outras mulheres estão expondo supostas mensagens trocadas com Adam Levine, vocalista do Maroon 5, casado com Behati Prinslo há 8 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.