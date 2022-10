Após modelo brasileira assumir namoro, Kanye West diz estar solteiro

Em conversa com o Domingo Espetacular, Juliana contou que conheceu Kanye em fevereiro deste ano em uma festa na casa de Kendall Jenner, ex-cunhada do rapper.

Kanye West chocou os fãs ao afirmar que está solteiro durante uma entrevista. A declaração vem um dia após a brasileira Juliana Nalú , 23 anos, revelar detalhes do relacionamento com o rapper e dizer que está apaixonada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.