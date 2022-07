Após mandar fã calar a boca, Roberto Carlos entrega flores com cara fechada e vídeo viraliza

Internautas estão se divertindo com um vídeo de Roberto Carlos entregando rosas com a cara fechada após ter se irritado com fãs e os mandado calar a boca durante seu show no Rio de Janeiro na última semana.

eu fazendo as coisas de má vontade pic.twitter.com/yPQnU8Dvvu — PEDRAO (@Itspedrito) July 16, 2022



No vídeo em questão, Roberto aparece com a feição de poucos amigos enquanto distribui as flores - gesto já mais que tradicional e esperado em todos os seus shows. O ‘Rei’ estava irritado com os fãs pela gritaria durante a apresentação e chegou a mandá-los calar a boca.

Em nota, a assessoria do Rei afirmou que aproximadamente 60 fãs se levantaram antes do final do show e ficaram gritando "eu te amo", "casa comigo" e "me dá uma rosa" na frente do palco. "Foi uma avalanche de gente, numa casa com 3.500 pessoas na plateia. Por ser muito perfeccionista, Roberto quer fazer sempre uma apresentação sublime. Com esse tumulto, ele ficou totalmente desconcentrado", afirmou a equipe do artista.