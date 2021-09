Após Manaus, Poze do Rodo tem outro show cancelado por ameaça de massacre

O show do MC Poze do Rodo que aconteceria em Guaçuí, no Espírito Santo, foi cancelado após circular um vídeo de criminosos com metralhadoras ameaçando invadir o evento e atirar em quem estivesse no local.

Com isso, a Polícia Militar e o Ministério Público do Estado agiram para impedir que o show ocorresse e colocasse a vida dos presentes em risco.

Vale lembrar que Poze teve que cancelar um show em Manaus que aconteceria no último final de semana, após a facção Cartel do Norte (antiga Família do Norte) fazer ameaças. A ameaça aconteceu após Poze do Rodo parabenizar o cantor Romarinho, do Forró Di Respeito, horas antes de ele ser morto, no dia do próprio aniversário.