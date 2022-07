Após interromper gritos anti Bolsonaro, Carlinhos Brown dispara: 'eu quero Lula'

Carlinhos Brown declarou apoio ao candidato à presidência Lula após ser criticado por internautas por um vídeo que viralizou neste fim de semana, que mostrava o cantor interrompendo gritos anti-Bolsonaro durante um show seu em dezembro do ano passado.

No Instagram, o artista publicou uma foto com placas e quadros de Mariele Franco, vereadora assassinada a tiros em 2018, e deixou claro que não apoia o atual presidente, Jair Bolsonaro. “Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero @lulaoficial”, escreveu o jurado do The Voice Brasil.

Muitos internautas estavam acusando Brown de apoiar Bolsonaro ou ser "isentão" após ele censurar gritos contrários ao atual presidente, por parte do seu público em um show que teve as imagens viralizadas nesta semana. As imagens em questão eram de dezembro de 2021.