Após flerte, surfista Ítalo Ferreira convida Juliette para conhecer sua casa

Ítalo não perdeu tempo e fez o convite: “Quiser conhecer BF [Baía Formosa, sua cidade natal, no Rio Grande do Norte] e ficar na house [casa], tá aberta!!! Minha mãe faz um cuscuz top também”, disse.

Os dois que já flertaram nas redes sociais animaram os fãs nesta terça-feira (19) quando Juliette avisou que estava no Nordeste. “Estou no nordesteeeeeeee, cambadaaaaaa! Nem acredito”, escreveu.

O campeão olímpico, o surfista Ítalo Ferreira convidou. Juliette Freire para conhecer sua casa, em Baía Formosa, no Rio de Grande do Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.