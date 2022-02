Após documentário, ‘Golpista do Tinder’ já faturou mais de R$ 150 mil

A Netflix conta a história de três mulheres que dizem ter sido traídas por Simon, após conhecê-lo no aplicativo. As vítimas contam que ele fingia ser herdeiro de um dono de minas de diamantes, mas inventava histórias para pedir dinheiro.

Uma das ideias dele é um programa de namoro com mulheres competindo para conquistá-lo. Há também planos para a criação de um podcast e o lançamento de um livro com dicas de sedução.

Outro objetivo de Simon é fazer carreira em Hollywood na indústria do entretenimento. Recentemente, ele assinou um contrato com a agente de talentos Gina Rodriguez.

