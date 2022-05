Após divórcio, Karina Bacchi fala sobre rumor de ler ‘10 horas de Bíblia’ por dia

Um dos motivos do fim do casamento com Amaury Nunes apontados por fontes próximas a Karina Bacchi, segundo Leo Dias, teria sido o fanatismo religioso da ex-atriz e ex-musa fitness, que teria passado a ler a Bíblia de “8 a 10 horas por dia”.

No Instagram, onde agora se dedica a falar exclusivamente sobre Deus, Karina se pronunciou sobre o assunto, sem entrar em detalhes sobre o divórcio:

"Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo Lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da Vida 10hs por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho, arruma-lo, dar café, leva-lo e buscá-lo na escola, almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora etc.", começou ela. "Mas na minha opinião , ser cristã não é sobre o “tempo de Bíblia” que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano.", continou.

