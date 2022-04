Após deixar a CNN, Carla Vilhena comandará especial no SBT

Mãe de três filhos, sendo dois gêmeos, Carla Vilhena afirma ter experiência com o tema. "Já atendi colegas que estavam com problemas de noite, de madrugada, para dizer o que precisavam fazer. É um tema que, para mim, é muito familiar", completou a jornalista.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Carla Vilhena, que deixou a CNN Brasil em março, assinou contrato com o SBT para comandar o especial de dia das mães da emissora, que vai ao ar em horário nobre no dia 6 de maio.

