Após confessar agressão, marido de Ana Hickmann ‘faz a limpa’ nas redes sociais

Alexandre Corrêa ‘fez a limpa’ nas redes sociais após ter admitido que mentiu em um primeiro momento e que, sim, agrediu Ana Hickmann.

O empresário apagou todas as fotos do seu perfil do Instagram e deixou apenas o post com o seu primeiro pronunciamento no qual negava ter dado uma cabeçada na esposa.

Além de deixar de seguir o marido, Ana já arquivou a maioria das fotos que tinha com o empresário, com quem esteve casada por 25 anos.

Alexandre Correa admitiu hoje à coluna do Splash Uol, que de fato agrediu a esposa mas que mentiu “por desespero” em um primeiro momento ao ser questionado por Leo Dias.

"Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi", disse.

"A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe", afirmou.