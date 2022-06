Após cancelamento, Justiça autoriza show de Gusttavo Lima com verba pública

A Justiça autorizou e Gusttavo Lima vai cantar neste sábado (4) na Festa da Banana, em Teolândia, no Sul da Bahia, após uma decisão que havia cancelado a festa devido ao cachê exorbitante pago com dinheiro público.

Na decisão, o juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos entendeu que o evento é realizado há 16 anos e já houve publicidade sobre a festa há mais de dois meses sobre as contratações das bandas, que não foram impugnados no tempo correto pelo MP. Conforme o juiz, o "o prejuízo com a suspensão total do evento será desproporcional ao benefício que reverterá em favor da municipalidade".

Ele acrescentou que o cancelamento não impediria que os recursos públicos fossem utilizados já que "vários contratos já se encontram quitados ou parcialmente adiantados, ou seja, a verba das contas do município, já foram efetivamente utilizadas".

O juiz acrescentou que as denúncias do Ministério Público continuarão em debate independente da realização ou não do evento.

A decisão é referente ao recurso apresentado pela prefeitura. O Ministério Público da Bahia foi responsável pelo pedido de cancelamento do show do sertanejo que cobrou R$ 700 mil para cantar na cidade que ainda está em estado de emergência após os desastres no final de 2021.

O Ministério Público informou que está analisando a decisão para se manifestar.