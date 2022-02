Após atacar Jade, Maíra Cardi se defende: ‘Uma brincadeira’

Maíra Cardi usou as redes sociais para esclarecer o comentário atacando Jade Picon, que indicou Arthur Aguiar no último paredão do BBB 22 e pretende indicá-lo de novo.

A esposa de Arthur, que também é ex-bbb, insinuou que Jade estaria apaixonada pelo marido e o comentário repercutiu mal. “Mais cedo tava rolando um monte de comentário das pessoas que a Jade estava apaixonada pelo Arthur, o que é obviamente impossível, uma vez que ela odeia o Arthur. E eu vi um monte de comentários em sites e eu obviamente entrei na brincadeira e brinquei com brincadeiras óbvias que eu concordava com a opinião das pessoas e que ela estava sim apaixonada pelo Arthur e que ela queria ser a 17ª. Gente, essa piada da 17ª é uma piada do Brasil inteiro, o tempo inteiro. Não precisa ter dois neurônios para entender que isso é uma piada”, disse.

A coach aproveitou para alfinetar mais uma vez a participante e disse ainda que ela não tem sequer respeito por Arthur. "Não acho que ela está apaixonada pelo Arthur. (...) Estou debochando, é uma brincadeira pelo nível de maldade que eu tenho visto dela dentro da casa. Ela não tem respeito e amor pelo Arthur. É uma brincadeira", afirmou.