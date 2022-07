Após assassinato de Daniella Perez, 'De Corpo e Alma' não foi reprisada

No dia 19 de janeiro de 1993, foram ao ar as últimas cenas gravadas por Daniella. O sumiço de Yasmin era explicado rapidamente: uma súbita viagem ao exterior. No final do capítulo, vários atores do elenco deram depoimentos emocionados.

A morte de Betina interrompe esse sonho. Desconsolado, Diogo se aproxima de Paloma. Mesmo casada com o stripper Juca, feito por Victor Fasano, ela se envolve com o juiz.

Betina era um amor do passado do juiz Diogo Varela, vivido por Tarcísio Meira, que ele reencontrava muitos anos depois. Novamente apaixonado, Diogo estava decidido a se separar da mulher Antonia, interpretada por Betty Faria, e voltar para a antiga namorada.

Mesmo assim, alguns títulos nunca mais viram a luz do dia. É o caso das produções das décadas de 1960 e 1970, ainda em preto e branco. Muitas nem sequer estão completas, pois tiveram capítulos destruídos em incêndios ou simplesmente apagados, para que as fitas fossem reutilizadas. Outras enfrentam problemas de direitos autorais. Também há aquelas que, consideradas fracassos de crítica e público, a emissora prefere deixar na gaveta.

