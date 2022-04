Após anunciar volta ao Mundial, Medina muda visual e adota estilo moicano

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de ter anunciado a sua volta à Liga Mundial de Surfe, Gabriel Medina apareceu com um novo corte de cabelo nas redes sociais. Em seus registros mais recentes, o tricampeão mundial de surfe aparece com a lateral da cabeça raspada e tendo adotado o estilo moicano.

O visual é parecido com o que ele utilizava em setembro do ano passado, quando conquistou seu terceiro título do Circuito Mundial. Ele tinha sido campeão anteriormente em 2014 e 2018.

Já no último vídeo em seu perfil no Instagram, publicado no início desta semana, ele ainda aparece com o antigo corte de cabelo.

A mudança no visual vem acompanhada da declaração de que ele competirá em G-Land, na Indonésia, depois de ter perdido cinco etapas da temporada de 2022. Em janeiro deste ano, Medina anunciou que daria uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde física e emocional.

A decisão do brasileiro veio depois de ele ter terminado seu casamento com a modelo e influencer Yasmin Brunet. Além disso, ele tinha rompido com o padrasto e então técnico Charles Saldanha e estava brigado com a mãe.

Em entrevista recente ao 'Esporte Espetacular', da Rede Globo, ele confirmou que teve depressão e que isso o levou a tomar a decisão "mais difícil da vida". Teve todo o lance da minha família ano passado, do meu relacionamento, foi uma combinação de coisas e sentimentos envolvidos que eu acabei chegando nesse lugar", contou.

"O por que ou como [tive depressão] não sei, só me senti. Por isso que eu tomei a decisão mas difícil da minha vida, que foi parar de competir", completou Medina. Ele finalizou dizendo que se reencontrou e que está 100%.