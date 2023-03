Após acusação de estupro, esposa decide se separar de Daniel Alves, diz Leo Dias

Segundo o colunista Leo Dias, Joana, que apoiou o jogador no início do processo, já está decidida e planeja entrar com a ação de divórcio em breve. Ainda de acordo com o colunista, o advogado de Joana já está a par da situação e vai entrar com o pedido.

A influenciadora Joana Sanz bateu o martelo sobre a separação de Daniel Alves. O jogador é acusado de estupro por uma jovem espanhola. O crime aconteceu no final do ano passado, e ele está preso preventivamente em Barcelona desde o início de janeiro deste ano.

