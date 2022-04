Após 19 anos na Globo, atriz Fabiana Karla fecha acordo com a Amazon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A plataforma de streaming Amazon Prime Video anunciou nesta quinta (28) um acordo com a atriz Fabiana Karla, 46. Ela se despediu da TV Globo, emissora em que trabalhou por 19 anos, no dia 14 de abril.

Fabiana integra a equipe de atores da Amazon, que já conta com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. A plataforma também anunciou as chegadas da diretora Susana Garcia, dos filmes "Minha Mãe É Uma Peça", e da roteirista Adriana Falcão.

A atriz fechou um "acordo de primeira vista" com a empresa — Isso significa que a plataforma não terá exclusividade com a artista, mas sim, preferência no momento de propor trabalhos.

"Fabiana Karla é um dos grandes nomes do humor nacional, tendo realizado trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Ingressou na televisão nos anos 2000 com trabalhos em séries e novelas da TV Globo, como Gabriela (2012), Amor à Vida (2013) e Verão 90 (2019), e em 2004 passou a integrar o elenco do Zorra Total", lembrou a Amazon em comunicado.