Aos berros, Maiara e Maraísa interrompem pancadaria generalizada em show

Uma das irmãs se irritou com a cena e gritou: "para a briga agoraaaaa, para agoraaaa". O restante do público começou a vaiar os agressores e gritou em coro "ih, fora! ih, fora!".

As cantoras se apresentavam quando perceberam as agressões de um grupo que envolvia homens e mulheres trocando socos e chutes.

