Aos 81 anos, Aracy Balabanian é vacinada contra Covid-19

Em maio do ano passado, Aracy foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ela deu entrada no hospital após sofrer uma crise de insuficiência respiratória. Na época, desconfiou-se de que ela poderia ter contraído a covid-19, mas um teste descartou a possibilidade.

