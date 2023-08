Aos 73, Galvão Bueno vira bebida em balada em Jeri e vídeo viraliza

O vídeo viralizou nas redes sociais. "Esse vídeo me fez descobrir que o Galvão Bueno é mais jovem que eu com 26 anos", brincou um internauta. "Vivendo a vida. Ídolo", comentou outro.

Galvão Bueno como você nunca viu. O narrador surgiu em vídeo curtindo uma balada em Jericoacoara, no Ceará, com a esposa Desirée Soares, na noite deste sábado (19).

