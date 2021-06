Aos 46, Solange Almeida começa exames para engravidar do 5º filho

"Eu amo tudo na gravidez. As mudanças no corpo, o parto. Já tive parto normal e já tive cesárea, ambos foram tranquilos. Sou aquela mãe que passa a noite levantando pra cuidar do meu filho. Que chora de emoção ao amamentar, que faz questão de cuidar do umbigo até cair. Minha mãe me dizia uma coisa e eu levo pra vida, sabe? 'Quem pariu Matheus que balance (risos). Gosto mesmo de ser mãe e não vejo a hora de isso acontecer mais uma vez", disse.

"Ele [marido] não tem filho e também nunca me cobrou, mas sempre quis ter mais filhos, mas no momento certo... e em meio a uma conversa decidimos que era a hora", disse Almeida.

Solange Almeida, que no ano passado se casou em segredo com Monilton Moura, 31 anos, vai começar um processo para ter o seu 5º filho.

