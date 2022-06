Aos 45 anos, Karina Bacchi anuncia lançamento de carreira como cantora gospel

Recentemente Karina se separou do empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes, 39. Após boatos de que o divórcio aconteceu por conta do "fanatismo religioso" da atriz, Nunes se manifestou nas redes sociais e negou a informação.

"Algo que eu jamais poderia imaginar, uma surpresa que ele plantou em meu coração e me capacitou. Eu tenho certeza que essa música irá te inspirar a buscar por sua presença. Irá te inspirar a levantar com mais gratidão e fortalecer a tua fé", afirmou.

Karina anunciou a nova jornada em um vídeo publicado no instagram. "Vamos cantar juntas o mesmo louvor, a mesma música, na mesma adoração. E é com o mesmo amor e intensidade que o Senhor merece. Está chegando a hora, dia 23 de junho. Faltam só 10 dias para eu compartilhar com vocês o vídeo e a música 'Luz de Jesus'. Meu primeiro louvor de adoração ao Senhor", disse a atriz.

