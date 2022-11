Aos 42, Deborah Secco tenta engravidar: 'coloco a perna pra cima, mas tá difícil'

Segundo Deborah, no entanto, a filha não está animada com a ideia de ter um irmãozinho. "Maria não quer, diz que quer a mãe só para ela, mas tenho certeza que vai gostar quando chegar a hora", disse.

Deborah Secco está tentando aumentar a família com o marido Hugo Moura, e o casal ainda não teve sucesso em engravidar do segundo filho. A única filha do casal, Maria Flor, está com seis anos.

