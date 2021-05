Aos 36, José Loreto toma 1ª dose de vacina contra Covid-19: ‘obrigado SUS’

Ele também relatou um episódio em que um professor seu achou que ele estava bêbado durante uma aula de teatro. “Quando eu fico com hipoglicemia, é como se eu estivesse bêbado sem beber. Você vai ficando grogue”. “Ele achou que estava debochando. Me arrastou pelo pé e me colocou para fora da sala”, disse.

Em seguida, ele deu detalhes: "Para quem não sabe: Sou Diabético Tipo 1, de Niterói e tenho 36 anos… a vacina para pessoas com comorbidade e com mais de 35 anos começou hoje!!! Não vejo a hora dela chegar para todos.".

