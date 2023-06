Aos 27, Tom Holland anuncia pausa na carreira

“Foi uma época difícil, com certeza”, admitiu o ator de 27 anos em entrevista ao canal Extra. “Sempre acreditei que o trabalho duro é bom. Mas, ao mesmo tempo, a série acabou me quebrando. Houve um momento em que precisei de uma pausa e desapareci, fui para o México por uma semana e tive um tempo na praia e fiquei tranquilo. Agora, estou tirando um ano de folga, e isso é resultado de como essa série foi difícil. Estou animado para ver como ela se desenvolve. Sinto que nosso trabalho árduo não foi em vão”, acrescentou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.