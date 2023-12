Aos 19, filha de Joelma e Ximbinha impressiona com vozeirão em show

Yasmin está cursando produção musical e começou a trabalhar com Joelma no ano passado.

A jovem de 19 anos é backing vocal da mãe e surgiu em um vídeo soltando a voz e um dos shows. Apesar de ter viralizado neste fim de semana, a filmagem faz parte do show de Joelma gravado no Mangueirão, em Belém, em novembro.

