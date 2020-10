Aos 18, Giovanna Chaves anuncia lipoaspiração e é criticada por internautas

Giovanna Chaves dividiu opiniões na internet e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (21) ao anunciar que fará uma lipo LAD aos 18 anos, com enxerto da gordura retirada no bumbum.

A atriz de "Cúmplices de um Resgate" apareceu em vídeos já na clínica onde fará o a cirurgia plástica: “Eu estou muito empolgada e realizada de fazer essa cirurgia, porque é realmente a realização de um sonho”, disse ela, que respondeu se não se achava muito nova para fazer o procedimento: "Acho que sou nova, sim, mas nunca é cedo demais para você mudar algo que te incomoda ou que você não está feliz".

Críticas

Além da idade, outro fator apontado por internautas é que a jovem é magra e malhando por pouco tempo, com uma alimentação adequada, já conseguiria o resultado. Giovanna chegou a rebater uma internauta que a mandou ir malhar. "Vai vc hahaha e trabalha também pra que você possa fazer uma cirurgia dessa se quiser! Porque eu trabalho e eu posso".

"Trabalho desde os 9 meses"

Depois de responder a seguidora, a jovem foi acusada de ser arrogante, e também rebateu: "Eu a respondi da mesma forma que ela me respondeu. Não vou ser boazinha e tratar todo mundo bem enquanto vocês vêm tirar onda com a minha cara? Me poupe. E eu trabalho desde os 9 meses, desde que eu me entendo por gente. E eu comecei a cuidar da minha família quando eu tinha 13 anos, então tenho liberdade financeira pra fazer o que eu quiser. Quando quiserem me dar lição de moral tenta fazer ⅓ do que eu faço. Aí você pode vir aqui me dar lição de moral e pagar minhas contas, é isso. Beijinho", finalizou.