Aos 17, filho de Sinead O’Connor é encontrado morto 2 dias após desaparecer

Shane O’Connor, filho de 17 anos da cantora Sinead O’Connor, foi encontrado morto dois dias após ser dado como desaparecido, informou o jornal britânico The Daily Mail neste sábado, 8. O corpo foi encontrado na cidade de Wicklow, na Irlanda. "Meu lindo filho Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, luz da minha vida, decidiu encerrar sua luta terrana hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e ninguém siga seu exemplo. Meu bebê, eu te amo muito. Por favor, fique em paz", escreveu a cantora no Twitter. Ela já havia feito um desabafo nas redes sociais no dia em que ele desapareceu: "Sua vida é preciosa. Deus não criou aquele lindo sorriso em seus olhos à toda. Meu mundo vai entrar em colapso sem você. Você é meu coração. Por favor, não pare de bater, não se machuque". Segundo Sinead, Shane fugiu do hospital onde estava internado após tentar suicídio. A cantora afirmou que irá processar a unidade de saúde. Além de Shane, Sinead é mãe de Jake Reynols Rosin Waters e Yeshua Bonadio. A cantora mudou o seu nome em 2018, para Shuhada Davitt, após se converter ao Islamismo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.