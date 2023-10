Ao vivo, Susana Vieira queima a boca e reclama de receita no ‘Mais Você’

"Como é o nome do homem? Adison, deixa eu falar uma coisa, não gosto de coisa muito doce. Encheram de doce de leite, encheram de goiabada, o gosto do açúcar ficou muito maior que o gosto da massinha", opinou.

Susana experimentou uma receita de churros com pão de forma feito na air fryer, com diferentes versões da receita, inclusive uma com goiabada e outra com queijo. No entanto, a atriz não curtiu.

Susana Vieira protagonizou mais uma de suas pérolas na Globo. A atriz convidada do ‘Mais Você’ desta sexta-feira (13), queimou a boca e não escondeu sua insatisfação ao experimentar uma receita no programa.

Susana Vieira no ao vivo deveria ser considerado patrimônio do Brasil kkkkkkkkkkkkkk ela não conseguindo fingir que gostou pic.twitter.com/PPwkts1cAL

