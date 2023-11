Antonio Fagundes viraliza em campanha sobre câncer de próstata: 'deixa cutucar seu butico'

- Deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma vida saudável.



VÍDEO NOVO | NOVEMBRO AZUL SINCERO@antoniotabet @fabioporchat #NovembroAzul pic.twitter.com/i5lGXWnPZ3 — Porta dos Fundos (@portadosfundos) November 6, 2023

O ator Antonio Fagundes, de 74 anos, viralizou nas redes sociais ao estrelar uma campanha sobre o câncer de próstata para o canal do Porta dos Fundos. O vídeo, que foi publicado na segunda-feira (06), atingiu mais de 3 milhões de acessos em menos de 24 horas, segundo o sócio-fundador do Porta, Antonio Tabet.

No esquete, o ator questiona os homens: "quando é que você vai liberar esse c* aí? Colocar o c* para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença responsável por 28% das mortes de neoplasias malígnas".

“Não existem evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual”, brincou Fagundes. Em tom de descontração, o ator também explicou como é realizado o exame preventivo. “Abrir a jaca é super rápido e é simples, todo mundo precisa fazer o exame", alertou.

No vídeo, Fagundes mostra que a cada 38 minutos, uma pessoa morre por câncer de próstata no país. “Logo, deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável”, disse o ator.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano até 2025, sendo a segunda causa de morte entre os homens no Brasil. Ainda de acordo com o Instituto, o câncer de próstata é mais incidente em homens a partir dos 60 anos, que possua histórico da doença na família, além de obesidade.