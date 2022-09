Antonio Banderas viverá Pablo Picasso em musical sobre a vida do pintor

O musical terá como foco a vida conturbada do pintor desde seus primeiros experimentos na seara das artes, até seu exílio na França e o embate com a ditadura de Francisco Franco, que durou de 1936 a 1975 e foi o mote para que o artista pintasse "Guernica", em 1937.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida e a obra do pintor espanhol Pablo Picasso serão o mote para um musical inédito que estreia em 2023, na Espanha, e unirá pela primeira vez o ator indicado ao Oscar Antonio Banderas, com o compositor vencedor de múltiplos prêmios Tony e autor de musicais como "Wicked" e "Pippin", Stephen Schwartz.

