Antônia Fontenelle será investigada pela polícia após fala xenofóbica

De acordo com o G1, o delegado Pedro Ivo solicitou a abertura do inquérito para apurar se Fontenelle cometeu o crime de discriminação e preconceito.

Para quem não lembra, Antônia comentava sobre o caso de agressão do DJ Ivis quando disparou: “Esses ‘paraíbas’ fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso”.

