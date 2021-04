Anthony Hopkins supera Chadwick Boseman e vence Oscar por 'Meu Pai'

Hopkins já foi indicado outras quatro vezes na cerimônia. Concorreu a melhor ator coadjuvante por "Dois Papas", de Fernando Meirelles, no ano passado e "Amistad", de Steven Spielberg, em 1998; e melhor ator por "Nixon", de Oliver Stone, em 1996, e "Vestígios do Dia", de James Ivory, em 1994.

Zeller, que venceu também melhor roteiro adaptado pelo filme, em parceria com Christopher Hampton, celebrou em seu discurso poder contar com o veterano para o papel.

Hopkins, que não compareceu à cerimônia, se consagra pelo papel de Anthony, um idoso que lida com o avanço da demência, entrando em progressiva confusão com sua casa, sua filha e sua própria identidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O britânico Anthony Hopkins venceu o troféu de melhor ator no Oscar por "Meu Pai", de Florian Zeller, superando o favorito Chadwick Boseman, que estava cotado ao prêmio póstumo por "A Voz Suprema do Blues".

