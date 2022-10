Antes da Record, hackers tentatam invadir sistema da Globo nas eleições

Segundo o Notícias da TV, a tentativa de invadir os sistema da Globo foi no mesmo modelo que a Record sofreu no último fim de semana. Os hackers conseguiram se infiltrar no sistema e bloquear o acesso a todo o acervo e conteúdo digital.

A Globo sofreu uma tentativa de ataque hacker no 1º turno das eleições, mas a emissora conseguiu barrar os invasores. No sábado (8), a Record teve o sistema invadido e os arquivos roubados pelos hackers.

