Anne Lottermann, da Band, faz 'participação' em 'Quanto Mais Vida, Melhor!'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anne Lottermann, 38, fez uma "participação especial" no capítulo desta segunda-feira (21) de "Quanto Mais Vida, Melhor!" (Globo). A co-apresentadora do Faustão na Band apareceu como apresentadora do tempo na televisão que os personagens Odete (Luciana Paes) e Juca (Fábio Herford) assistiam.

A aparição durou apenas alguns segundos, mas não passou batida pelos telespectadores mais atentos. "Anne Lottermann em 'Quanto Mais Vida, Melhor!", comentou um deles nas redes sociais. "Para lembrar que está na hora do Faustão", brincou outro.

Além de mostrar uma ex-contratada que está em outra emissora no momento, algo que não é corriqueiro na Globo, o momento revelou, mesmo que sem querer, o quanto a novela está com as gravações adiantadas. Faz mais de 3 meses que a apresentadora não atua mais na função.

Lotterman comandava a previsão do tempo no Jornal Nacional até dezembro de 2021, quando optou por deixar a Globo para se unir ao elenco do Faustão na Band. No dia 17 do mês seguinte, ela estreou ao lado do ex-apresentador do Domingão do Faustão na emissora concorrente.

A Globo bem que tentou segurar a profissional, mas ela acabou por optar pela Band. A jornalista viu a possibilidade de faturar bem mais com merchandising e publicidade, ao trocar o jornalismo pelo entretenimento.

Ela se despediu dos colegas de Globo no dia 9 de dezembro, após comunicar sua decisão à direção de jornalismo e ao chefe, William Bonner. Lottermann enviou email mencionando "coragem" para seguir adiante na mudança e agradecendo pelo caminho traçado até aqui.

Após o vazamento da informação sobre a troca de canal, publicada pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7, a Globo ainda tinha esperança de negociar a permanência dela na casa e tentou reverter a decisão da jornalista. As novas possibilidades de voo no outro canal, no entanto, financeira e artisticamente, endossaram a palavra dela a Fausto Silva, com quem já havia combinado sua saída.