Anne Heche está em coma e estado é extremamente crítico

Segundo o TMZ, um representante de Anne informou que atriz também está com uma lesão no pulmão. “Neste momento, Anne está em estado extremamente crítico. Ela tem uma lesão pulmonar significativa, com necessidade de ventilação mecânica, e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica. Ela está em coma e não recuperou a consciência após o acidente”, disse a profissional ao site.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.