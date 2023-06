Anitta tem relógio de R$ 105 mil roubado na Croácia

"Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... foi roubado de mim. Obrigada. Agora a gente vai fazer sabe o quê? Continuar vivendo a vida feliz e agradecer a Deus que estamos vivas e com saúde, e tá tudo ótimo", escreveu seguido de uma foto do relógio.

A cantora usou as redes sociais para fazer um alerta, nesta terça-feira (13). O item é do modelo ‘Ballon Bleu’ e custa R$ 105 mil.

