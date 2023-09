Anitta se desculpa a Marina Ruy Barbosa após espalhar rumor sobre traição

Anitta e Marina Ruy Barbosa ficaram frente a frente na televisão e a cantora aproveitou para se desculpar com a atriz após ter sido a responsável por espalhar boatos de que ela teria se envolvido com José Loreto enquanto ele era casado com Débora Nascimento.

As duas vão se reunir no especial Angélica: 50 e Tanto, e segundo o Notícias da TV, no encontro, a cantora se dirigiu a Marina quando afirmou que já se deixou envolver por pessoas maldosas e que fez mal a pessoas muito queridas.

A cantora não falou abertamente sobre o assunto, mas para quem está por dentro, ficou bem claro. A atração será exibida no GNT, Globoplay e em uma versão mais curta no Fantástico.

Reconciliação --- A gravação aconteceu no fim de agosto, mas Anitta e Marina já haviam feito as pazes antes disso. As duas se reaproximaram após a própria cantora procurar a ruiva para se desculpar pelo ocorrido em 2019. Em janeiro, Marina compareceu aos Ensaios de Anitta, em São Paulo, e foi à festa de aniversário da artista em março.

Relembre --- A amizade foi rompida em 2019 após vazarem prints de Anitta pressionando Leo Dias a publicar que Marina teria sido pivô do término do casamento de José Loreto e Débora Nascimento nos bastidores da novela ‘O sétimo guardião’. Para piorar as suspeitas, Marina recebeu “unfollow” de outras atrizes como Thaila Ayala, Giovanna Ewbank e até Bruna Marquezine. O envolvimento da atriz com o ator nunca foi comprovada.