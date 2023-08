Anitta revela que foi vetada por Maluma em remix de 'Tá OK' com Karol G

Your browser does not support the video tag.





Passando mal que colocaram a culpa na Anitta, na Karol G, no Dennis e no final a culpa foi do tonhão do Maluma kkkkkkkkpic.twitter.com/SlqXfIFOVW — (@Bolniter) August 4, 2023

Anitta se manifestou nesta sexta-feira (4) em vídeos publicados nas suas redes sociais, após ser envolvida em uma polêmica com o remix de "Tá OK", de Dennis DJ e Kevin O Chris com os colombianos Karol G e Maluma.

O hit que foi relançado com Maluma e Karol G começou a causar polêmica após rumores de que Anitta teria negado o convite da colombiana para participar da canção. Depois de Anitta desmentir a fofoca, Denis DJ foi culpado pelos fãs de causar a falha na comunicação entre as duas, gerando um suposto mal estar.

No entanto, Anitta acabou revelando que está tudo bem entre todos, mas foi decisão de Maluma vetá-la da parceria. Ela explicou que Karol G foi quem a convidou para o remix e chegou a falar com Dennis, mas o Maluma não quis porque todos os seus trabalhos que têm relação com o Brasil são com Anitta e queria fazer algo diferente desta vez. A brasileira afirma que compreendeu a situação e que está tudo certo entre todos.