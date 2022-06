Anitta reage a comentário homofóbico da cantora Bruna Karla

"Tenho pavor dessa expressão "temer a Deus" ... temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus pq se ele é bom? Então eu vou cumprir a bíblia pq eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que tão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor pq eu quero ser uma boa pessoa? Um ser humano bom comigo e com os outros? Euem vaaaaai todo mundo se tratar desse extremismo. Por Deus eu tenho amor e respeito mesmo que medo eu tenho é de coisa ruim. De odio de preconceito de exclusão", finalizou.

Anitta usou as redes sociais para se pronunciar sobre o comentário homofóbico da cantora gospel Bruna Karla em entrevista a um podcast nesta semana. No Twitter, Anitta escreveu:

